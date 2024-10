Allerta meteo: domani scuole chiuse nel Ravennate

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in provincia di Ravenna, dell’Università e degli altri luoghi di aggregazione per la giornata di domani: è stato deciso dal centro di coordinamento soccorsi, convocato nel pomeriggio dal prefetto Castrese De Rosa per discutere dell’allerta rossa per maltempo.

I sindaci, spiega poi la prefettura, sono stati invitati a pianificare le operazioni di evacuazione preventiva della popolazione residente nelle aree più a rischio, con specifico riguardo a quelle in cui si sono verificate le rotture arginali durante i precedenti eventi alluvionali e interessate da interventi di ripristino con opere provvisionali nonché nelle aree collinari dove si sono registrati frane e ruscellamenti.

Inoltre è stata richiesta un’attenta e capillare attività di monitoraggio dei fiumi e dei canali consortili e dei movimenti franosi tutt’ora in atto.

A Bologna il Comune ha attivato il Centro operativo comunale) ed è stata emessa un’ordinanza che a partire dalle 13 di domani, vieta di permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini. Sono quindi sospese tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno dei parchi e giardini, con obbligo di rimuovere tutte le strutture non autorizzate presenti per evitare ulteriori pericoli.

Ansa