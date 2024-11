Allerta meteo e interventi dei Vigili del Fuoco nel Riminese

Rimini – Il forte vento di garbino ha provocato numerosi disagi nel riminese nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in circa venti interventi per rimuovere alberi e rami spezzati in diverse zone del territorio. Nella giornata di giovedì, la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi: è stata diffusa un’allerta meteo che prevede venti intensi, con un codice giallo per la pianura e la prima collina, e arancione per i rilievi.

La previsione per il 21 novembre indica anche la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sui crinali dell’Appennino. Sono attesi fenomeni di instabilità, con rischio di frane e ruscellamenti lungo i versanti. Dalle ore pomeridiane si stimano venti di burrasca forte, che potrebbero raggiungere velocità tra i 75 e gli 88 km/h, nelle aree appenniniche, mentre sulle pianure pedemontane della Romagna si prevede vento di burrasca moderata, con raffiche tra i 62 e i 74 km/h. Inoltre, dal tardo pomeriggio, è attesa la possibilità di pioggia gelata sulle colline occidentali.