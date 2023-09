Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA.

Per Giovedì 14 settembre sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sui settori centro-occidentali e sulle zone di pianura settentrionale, in particolare dalle ore pomeridiane. Non si escludono temporali sparsi di breve durata sulle rimanenti aree.