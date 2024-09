Allerta meteo: solo a Cesenatico caduti oltre 200mm di pioggia

Dalla serata di martedì è attivo il Centro Operativo Comunale

Cesenatico, 19 settembre 2024_Cesenatico – come tutta la Romagna – è alle prese con una pesante allerta meteo che sta mettendo a dura prova sia la costa che l’entroterra. Dalla serata di martedì alla mattinata di oggi sono caduti oltre 200mm di pioggia: si sono registrate ingressioni marine sul viale Carducci nella zona di Valverde, allagamenti diffusi, chiusure stradali per garantire incolumità e sicurezza dei cittadini. L’entroterra ha visto alzare i livelli del Pisciatello e del canale consorziale Olca nella frazione di Sala con tecnici comunali, tecnici della Protezione Civile e della Regione Emilia-Romagna che insieme agli operatori del Consorzio di Bonifica e insieme ai volontari hanno effettuato un grande lavoro di sacchettatura per rafforzare gli argini.

Nella primissima mattinata di oggi – visto che le condizioni del mare erano in miglioramento – sono state aperte in anticipo le Porte Vinciane per permettere un maggior deflusso delle acque verso il mare e la situazione è in lento miglioramento anche se fino alle 14 le previsioni non sono buone.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Il livello delle precipitazioni cadute – e che ancora non si fermano – sta superando quello del maggio 2023 e il territorio di Cesenatico come quello di tutta la Romagna e parte dell’Emilia è in sofferenza. Ci stiamo adoperando con tutte le forze per garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro case e voglio ringraziare tutti i tecnici comunali, quelli della Protezione Civile, quelli della Regione-Emilia Romagna, quelli del Consorzio di Bonifica, i tanti volontari e i privati cittadini che stanno mettendo a disposizione tempo e mezzi per aiutare la collettività», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico