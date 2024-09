Allerta per mancanza di contatti: soccorsa donna di Cesena

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16, la Polizia Locale di Cesena ha risposto a una segnalazione da parte di una donna di Novi Ligure. Preoccupata per l’assenza di comunicazioni con la cugina 62enne residente a Cesena, l’avvocato ha avvertito le autorità. La signora, che avrebbe dovuto partire per il Marocco, non rispondeva alle telefonate da diverse ore.

Gli agenti della pattuglia del Comando “Fiorini” si sono recati all’abitazione della donna, dove l’hanno trovata coricata sul divano. Subito dopo aver constatato la situazione, hanno allertato il 118 e sono entrati nell’appartamento per prestare soccorso. I sanitari, intervenuti in breve tempo, hanno trasferito la donna, che si trovava in uno stato di semincoscienza, al Pronto soccorso dell’ospedale “Bufalini”.

Attualmente, la donna non è in condizioni preoccupanti e sarà presto raggiunta dalla parente, che è stata informata dagli agenti. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia di Stato per fornire ulteriore supporto.