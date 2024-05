All’Ospedale degli Infermi di Rimini è operativo anche il CAU: aperto sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, per problematiche urgenti a bassa complessità. In Romagna ce ne sono altri 10

All’Ospedale degli Infermi di Rimini è operativo anche il CAU: aperto sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, per dare assistenza ai pazienti con problematiche urgenti a bassa complessità. Si trova nel Padiglione Ovidio dell’ospedale, nelle vicinanze del Pronto Soccorso per sgravarlo il più possibile dall’assistenza ai codici bianchi e verdi

In Romagna sono attualmente dieci i CAU attivi: Cattolica, Cervia, Cesenatico, Mercato Saraceno, Novafeltria, Ravenna, Rimini, San Piero in Bagno, Santarcangelo, Santa Sofia. Lunedì 6 maggio entrerà poi in funzione il CAU di Cesena, mentre il 20 maggio quello di Bellaria