Alluvione. Bonaccini a Restart su Raitre: ”Rimborsi, necessario accordo con le Banche”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo a Restart su Raitre, ha espresso un impegno fermo verso il sostegno al governo, specificando che sarà intransigente nella richiesta di rimborsi completi per imprenditori, famiglie e sindaci danneggiati dalle alluvioni di maggio.

Bonaccini ha sottolineato il successo nel garantire il 100% dei rimborsi dopo il terremoto, un risultato ottenuto grazie al commissario alla ricostruzione, che egli stesso ha ricoperto.

Per l’alluvione ha evidenziato una discrepanza nelle risorse stanziate dal governo, meno della metà del necessario per coprire i danni stimati. Ha riconosciuto un passo avanti con l’introduzione del credito di imposta, simile a quanto fatto per il terremoto, ma ha rimarcato che è essenziale un accordo con le banche per la sua attuazione. Infine, ha criticato il governo per non aver incluso il rimborso dei beni mobili tra le misure di supporto.