Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione per l’alluvione in Romagna, è stato questa mattina a Rimini per incontrare il sindaco e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, insieme al Prefetto Rosa Maria Padovano. A seguire il generale ha incontrato i sindaci della provincia poi, dopo un breve incontro con la stampa, è partito per un sopralluogo nei due comuni più colpiti dal problema delle frane, Casteldelci e Sant’Agata Feltria.