ALLUVIONE, VERTICE IN REGIONE CON IL GENERALE FIGLIUOLO, L’APPELLO DEL VICESINDACO “I SOLDI CI SONO, L’INVITO AI CITTADINI DANNEGIATI È DI FARE DOMANDA”

Bologna, 31 luglio. “È stato un incontro molto utile, necessario per avere chiaro il quadro e il timing dei prossimi provvedimenti sul fronte della ricostruzione pubblica, a cominciare dall’imminente adozione delle ordinanze commissariali 13bis e 13ter e dalla messa a terra dei piani speciali volti a ridurre il rischio idrogeologico.”

Così il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, ha definito l’incontro di mercoledì mattina in Regione con il Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Presidente Irene Priolo e i sindaci dei Comuni capoluogo colpiti dall’alluvione del maggio 2023.

“In questo anno” – ha dichiarato Bongiorno durante l’incontro in Regione – “è stato fatto tantissimo per la ricostruzione dei territori alluvionati. In passato, in situazioni di emergenza simili a quella che ha vissuto la nostra città, i tempi per la ripartenza sono stati molto più lunghi. In alcuni casi, come il sisma, ci sono voluti più di 18 mesi per i primi ristori. La grande professionalità, disponibilità al dialogo e al confronto dimostrate dalla struttura commissariale hanno contribuito a dare risposte concrete e tempestive a cittadini e imprese, in una situazione di straordinaria complessità. Dopo una prima fase di rodaggio, il trend delle domande sulla piattaforma Sfinge è in aumento e questo testimonia la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e nelle procedure di ristoro.”

Sui numeri delle pratiche finora archiviate, il Vicesindaco ha aggiunto: “ad oggi, sul versante dei risarcimenti ai privati, sono state archiviate più di 90 pratiche (83 cittadini e 10 aziende) e liquidato circa 2milioni alle famiglie e più di 413mila euro alle imprese. Oltre 200 richieste, inoltre, sono in dirittura d’arrivo. L’appello che mi sento di fare a chi è stato colpito da questa tragedia è di non tergiversare nel fare domanda per i rimborsi, avvalendosi di un esperto per le perizie, perché i fondi, come ha ribadito anche oggi il Generale Figliuolo, ci sono e sono pronti per essere erogati. In questo senso, per continuare a garantire il massimo supporto alle persone danneggiate, in Comune continueranno a essere operativi anche nel mese di agosto gli sportelli Sfinge.”

Gli operatori della struttura commissariale e di Invitalia ricevono su prenotazione in Comune tecnici abilitati alla redazione delle perizie, anche accompagnati da cittadini.

Per info e prenotazioni: tel. 0543.712173 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.30).