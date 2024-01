Alluvioni, Spinelli (FdI): Meloni Presidente della concretezza smentendo le previsioni negative delle opposizioni 

“Voglio ringraziare il Presidente Meloni che oggi al termine dell’incontro a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in occasione della visita alle zone colpite dall’alluvione di otto mesi fa, ha portato risposte concrete a sostegno delle aree colpite evidenziando un approccio diverso frutto non solo dei fondi del Pnrr ma anche grazie al Fondo europeo di solidarietà. Questa è l’ennesima conferma che Giorgia Meloni è la Presidente della concretezza. Contro ogni previsione negativa delle opposizioni dimostra come riesce a portare l’Italia, ed in questo caso specifico l’Emilia-Romagna all’attenzione dell’Europa”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.