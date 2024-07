Ambiente. Santarcangelo di Romagna (RN), delegazione ecomafie visita sito rifiuti ex cartiera, Morrone: Sollecito regione e commissario bonifiche Vadalà

Roma, 4 lug. “Mi occuperò subito di questa incredibile vicenda, coinvolgendo la Regione Emilia-Romagna, in particolare la vicepresidente Irene Priolo, e il Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati generale Giuseppe Vadalà. La comunità di Santarcangelo di Romagna deve essere rassicurata come anche i tanti cicloturisti e pedoni che transitano nel percorso naturalistico creato lungo il corso del Marecchia che costeggia l’area demaniale di circa 2,5 ettari dove è stata abbandonata, dagli anni ’70 ai ’90 del secolo scorso, una massa ingente di rifiuti, scarti, in gran parte polietilene e alluminio, dell’ex Cartiera Valle Marecchia. A circa venticinque anni dalle ultime analisi effettuate da Arpae in questa grande discarica abusiva è veramente arrivato il momento di procedere a una nuova caratterizzazione dei rifiuti per capirne l’attuale stato, oltre a prevederne lo smaltimento che, lo sappiamo già, avrà costi non indifferenti”.

È questa la rassicurazione che il deputato Jacopo Morrone, presidente della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, ha rivolto questa mattina al sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti durante la visita effettuata al sito dalla delegazione parlamentare a cui ha preso parte anche il commissario senatore Pietro Lorefice.

Alla visita erano presenti il tenente colonnello Cosimo Chiumiento, comandante provinciale Comando Carabinieri Forestale, Michela Mussoni, vicesindaco Santarcangelo, Patrizia Spazzoli, responsabile area prevenzione ambientale est Arpae, e Cristian Castellani, servizio territoriale Arpae Rimini.

Lega Romagna