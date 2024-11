Anche a Bologna si festeggia la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

Bologna – Basilica di Santa Maria dei Servi: Questa mattina, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha officiato la Santa Messa in occasione della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. La celebrazione è avvenuta alla presenza del Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, delle Autorità cittadine e dei fedeli, accorsi a festeggiare i Carabinieri. Il Cardinale, nell’esaltare la funzione sociale dell’Arma, ha ricordato le parole del Santo Padre, evidenziando come i Carabinieri siano “chiamati a rendere più giusta e umana la società”.

Il 21 novembre è anche la Giornata dell’Orfano, molto sentita dalla grande Famiglia dell’Arma, che si stringe attorno ai figli dei colleghi scomparsi. Per questo, al termine della funzione religiosa, il Generale di Brigata Enrico Scandone, ha consegnato ai neo laureati, orfani di Carabinieri, una targa d’argento quale affettuosa e significativa attenzione a favore dei nostri giovani.

Oggi ricorre anche l’anniversario della Battaglia di Culqualber, una data storica che ci riporta al 1941, quando ebbe luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa, dove un Battaglione di Carabinieri si sacrificò nella difesa del caposaldo di Culqualber, ultima difesa di Gondar.

https://www.carabinieri.it/chi -siamo/oggi/virgo-fidelis/la- storia

https://www.carabinieri.it/chi -siamo/ieri/storia/le-date-del la-nostra-storia/date-fondamen tali-della-storia-dell-arma/ culqualber

