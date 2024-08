ANCHE SAN MARINO PARTECIPA AL MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI

Si apre oggi presso la Fiera di Rimini la 45^ edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli dal titolo ”Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”, che, fino alla prossima domenica, svilupperà un programma denso di incontri e confronti al più alto livello politico-istituzionale, economico, culturale e sociale e una serie di eventi, mostre e spettacoli con artisti di fama internazionale.

Anche San Marino, come di consueto, parteciperà attivamente alla kermesse riminese, attraverso una serie di incontri con relatori e referenti politici e istituzionali e con l’intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, al panel previsto per domenica 25 agosto dal titolo” Mercato Unico, euro, PNRR: quale sviluppo economico per l’Ue?”.

Nella giornata di sabato 24 agosto anche gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni faranno visita ai Padiglioni del Meeting, incontrando i vertici della manifestazione riminese.

San Marino, 20 agosto 2024/1723 d.f.R.