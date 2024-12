Una ragazza di 27 anni è stata espulsa da una giostra al luna park natalizio di piazza Pertini, ad Ancona, a causa della rottura dei lacci di sicurezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, e la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette con gravi traumi. La giostra, una struttura a forma di gabbia rotonda, è stata posta sotto sequestro, mentre la polizia locale ha avviato le indagini. I vigili del fuoco hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area.