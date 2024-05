Ancona. Principio di incendio, Tribunale evacuato

Principio di incendio nel Tribunale di Ancona questa mattina, che è stato evacuato per precauzione. L’allarme è scattato poco dopo l’inizio dell’attività, intorno alle 8:30, nella sede di corso Mazzini. Il personale amministrativo, i magistrati e gli avvocati sono stati rapidamente evacuati dalla struttura, che attualmente sta subendo lavori di ristrutturazione e ha gli ascensori fuori uso. Il fuoco si è sviluppato al quinto piano, ma sembra che sia stato prontamente controllato dal personale presente. I vigili del fuoco sono intervenuti per assicurarsi che non ci fossero rischi residui. Una volta che la struttura sarà considerata sicura, le persone potranno rientrare. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né intossicati.