Ancora disservizi all’Ospedale di Stato di San Marino. E’ da febbraio che aspetto per una ecografia … di un lettore

Mi rivolgo a lei, caro direttore, per esporre la mia delusione e frustrazione riguardo alla gestione delle prenotazioni presso l’ospedale di Stato qui a San Marino. A febbraio scorso, ho richiesto un’ecografia e mi è stato comunicato che non avevano l’agenda disponibile al momento, ma mi avrebbero fatto sapere non appena fosse stato possibile. A distanza di diversi mesi, non ho ancora ricevuto alcuna informazione riguardo alla mia prenotazione, nemmeno una data approssimativa.

Comprendo che il sistema sanitario sia oberato di lavoro, ma è frustrante e scoraggiante dover attendere così a lungo senza alcuna comunicazione o aggiornamento sullo stato della mia prenotazione. Non sapere quando potrò finalmente sottopormi all’esame diagnostico richiesto comporta non solo un disagio personale, ma può anche influire sulla mia salute nel lungo periodo, poiché il ritardo nella diagnosi può portare a una gestione meno efficace dei problemi medici.

Non posso fare a meno di notare come la mancanza di un sistema di prenotazione efficiente abbia un impatto sull’efficacia complessiva dell’ospedale. Senza una pianificazione adeguata delle attività, si verificano ritardi, confusione e un aumento dei tempi di attesa per tutti i pazienti. Ciò comporta un aggravio per il personale medico e infermieristico, che si trova a dover affrontare situazioni di emergenza e urgenza senza una programmazione ottimale.

Mi chiedo come sia possibile che un ospedale di Stato possa trovarsi in una situazione in cui la pianificazione delle prenotazioni risulta così carente. È essenziale che le autorità competenti si occupino di questa questione in modo tempestivo e risolutivo.

Un lettore