Ancora prese di mira dai ladri le gelaterie di Riccione, ennesimo furto nella notte

A Riccione l’ennesimo episodio di furto in gelateria, stavolta è toccato alla Cremeria Vanilla di viale Dante. È il terzo colpo in altrettanti giorni, confermando un preoccupante aumento dei furti nella zona.

Durante la notte tra giovedì e venerdì, ignoti hanno infranto una finestra e sono entrati nel locale. Hanno preso di mira la cassa, rubando circa cento euro. Il furto è stato scoperto al mattino quando il personale è arrivato per aprire il negozio. Le indagini sono in corso e sono affidate ai carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona. Purtroppo la gelateria non dispone di un sistema di videosorveglianza.