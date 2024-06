Ancora tragedia sulla Marecchiese: un centauro perde la vita in un incidente stradale a Novafeltria

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 7.00, un grave incidente stradale ha causato la morte di un centauro lungo la Marecchiese, nei pressi di Secchiano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di 62 anni e residente in Alta Valmarecchia, è stato coinvolto nello scontro con una Fiat Panda che sembrava provenire da una strada laterale.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e del personale medico del 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita dell’uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine che hanno immediatamente chiuso la strada per eseguire i necessari rilievi al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Anche i vigili del fuoco sono stati presenti per offrire supporto e assistenza nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona. Le autorità competenti stanno indagando per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente che ha causato la tragica perdita della vita del 62enne.