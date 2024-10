ANCORA UN CONCERTO STREPITOSO PER LA XXVI RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO DENIS SHAPOVALOV INCANTA IL PUBBLICO DEL TITANO

San Marino, 12 ottobre 2024

Si, proprio una “Bella serata” quella di sabato 12 ottobre al Teatro Titano trascorsa insieme al violoncellista Denis Shapovalov e al pianista Denis Malakhov. Non capita spetto di avere qui a San Marino un musicista vincitore del prestigiosissimo Concorso Internazionale Tchaikovsky, e non sempre i vincitori di grandi concorsi, mantengono quello che il blasone promette. Nel caso del M° Shapovalov, nonostante ormai la sua carriera sia divisa fra quella di compositore, direttore e violoncellista, le aspettative sono state tutte ampiamente soddisfatte! Il concerto è stato un susseguirsi di stili, di emozioni, di brani virtuosistici e di quel modo tutto russo di cantare con intensità e profondità le melodie tipiche di quel repertorio. Un’ampia prima parte dedicata al primo grande violoncellista compositore, Luigi Boccherini, con il celebre Minuetto, ma anche il famoso Rondò la bellissima Sonata n. 6 in La maggiore, per poi snocciolare melodie e suggestioni una più coinvolgente dell’altra: Beau soir di Debussy, Introduzione e Polonaise Brillante op. 3 di Chopin, Nocturne di Tchaikovsky, Oriental Dance op. 2 n. 2 di S. Rachmaninov, dal balletto “Spartaco” di Khachaturian lo struggente Adagio e per concludere dal balletto “Romeo e Giulietta” di Prokofiev Masques nella trascrizione per cello e pianoforte. Ovviamente non sono mancati i bis, ben tre, fra cui la Danza delle spade di Khachaturian e March di Prokofiev. Un concerto davvero godibile, con un grande musicista, simpatico ed istrionico, che ha catturato il pubblico presente. Una perla per San Marino ed ancora un concerto strepitoso e di alto profilo musicale per la XXVI Rassegna Musicale d’Autunno. Il programma 2024 continua con “Pinocchio… in concerto”, domenica 20 ottobre alle ore 17:30, sempre al Teatro Titano di San Marino. Ancora un appuntamento da non perdere.

