ANCORA UN TURNO CASALINGO PER NEW RIMINI, DOMANI ALLE 15.00 E ALLE 20.00 CONTRO RONCHI DEI LEGIONARI

Rimini, 3 maggio 2024 – Secondo impegno consecutivo casalingo per New Rimini che domani ospiterà Ronchi dei Legionari. Gara 1 in programma alle 15.00 e gara 2 alle 20.00. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di New Rimini. L’ingresso allo stadio comunale di via Monaco è gratuito.

Ronchi dei Legionari è reduce da due vittorie contro Cagliari, entrambe per 6 a 1, le sue prime in questo campionato dopo la doppia sconfitta del primo turno contro Rovigo. Risultati che valgono la stessa classifica di New Rimini in questo equilibratissimo avvio di campionato nel girone C.

“Veniamo da una sfida dai due volti – dice il manager Dorian Castro – Contro Rovigo siamo partiti con difficoltà, ma dovevamo avere più coraggio perché potevamo comunque raddrizzarla; ci siamo ripresi molto bene nella serata con una bella vittoria.

Ora siamo pronti per una nuova sfida e sappiamo che serviranno due belle prestazioni per essere competitivi. Preferisco così, giocare partite contro squadre forti ci consente di crescere più in fretta. Stiamo lavorando sulla capacità di essere regolari e molto concentrati in tutti i 27 turni di battuta, sia in attacco che in difesa. Dobbiamo crescere nella qualità di ogni giocata, avere sempre la testa sul gioco e invece talvolta ci perdiamo. Ma vedo i ragazzi molto applicati e sono fiducioso”.

Ancora da definire le rotazioni dei lanciatori: dopo lo stop della settimana scorsa, il venezuelano Eduard Paredes non è ancora al cento per cento e solo domani verrà presa una decisione al riguardo, quindi la scelta dei due partenti.

Ufficio stampa – Cesare Trevisani