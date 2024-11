Andrea Gnassi replica a Jacopo Morrone: “Sulla sicurezza servono  uomini e mezzi all’altezza dei bisogni e della grande dimensione turistica  e ci ritroviamo di nuovo alla mancetta elettorale  e alle promessine da Italietta il giorno prima delle urne”

“Siamo alla mancetta natalizia, ai saldi di fine stagione il giorno prima delle elezioni. 39 unità per la Romagna che ha oltre un milione di abitanti e che solo sulla riviera romagnola fa oltre 40 milioni di presenze turistiche… E’ una promessa ridicola quella del sottosegretario, evidentemente ancora una volta c’é chi pensa che i romagnoli siano “bocaloni” a cui basta tirare in pasto briciole un giorno prima delle elezioni”. Così il deputato del Partito Democratico Andrea Gnassi in replica alle parole del segretario della Lega Jacopo Morrone sul tema sicurezza. “Fortuna che candidato presidente alla Regione c’è Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, romagnolo che è il contrario di questa miseria qua. Concretezza, rigore, competenza per dare alla Romagna un sistema sanitario pubblico anziché privato come la destra propone e sulla sicurezza non mollerà di un millimetro finché la Romagna non avrà uomini e mezzi all’altezza dei suoi bisogni e della sua dimensione turistica. Altro che le promessine da italietta, alla faccia dei patrioti, 24 ore prima del voto”