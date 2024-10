“Angeli tra fede e fantasia: quando la realtà supera la teologia” … di Gianni Toffali

Probabilmente più di qualcuno (anche tra i cattolici razionalisti, scientisti ed illuministi) avrà arricciato il naso al sol pensiero di immaginarsi accanto un Angelo che l’accompagni nel cammino della vita. Eppure la dottrina cattolica assicura che alcuni Angeli sono stati creati da Dio, appositamente per questa singolare “missione”. Gli Angeli, afferma il Magistero, sono creature di Dio, puri spiriti, creati prima dell’uomo e in un ordine diverso, separato da quello dell’uomo. Essi, sono esattamente come ce li descrivono le scritture, vale a dire messaggeri (come indica il loro nome) della volontà di Dio. Sono organizzati in differenti ordini, detti Cori Angelici, a loro volta suddivisi in uno schema di tre Gerarchie, Sfere o Triadi, nella quale ogni Gerarchia contiene tre Ordini o Cori. In decrescente ordine di potenza sono: Prima Gerarchia: Serafini; Cherubini; Troni. Seconda Gerarchia: Dominazioni; Virtù; Potestà. Terza Gerarchia: Principati; Arcangeli; Angeli. A questi ultimi, Dio ha assegnato il compito di guidare l’uomo nel corso dell’esistenza. Qualcuno si sarà sicuramente chiesto se queste creature, oltre agli aiuti spirituali, possono intervenire anche nelle questioni materiali. Indubbiamente! Per esempio, la Bibbia ci ricorda che Raffaele, che accompagnò Tobia nel suo viaggio, lo aiutò a concludere buoni affari e a trovare una moglie “conveniente”. Quello che la Scrittura ci ha rivelato, è che l’Angelo ha il compito specifico di occuparsi di tutti gli aspetti della vita dell’uomo, anche, appunto, di quelli quotidiani e materiali. Malauguratamente per ignoranza delle Scritture e soprattutto per colpa degli uomini della Chiesa odierna, la confusione circa l’autentica comprensione degli Angeli, regna sovrana. È luogo comune infatti, ritenere che l’Angelo Custode sia lo spirito di un parente o di un amico defunto. In realtà l’Angelo custode e l’anima dei trapassati sono soggetti distinti. Può comunque accadere, ma solo raramente ed esclusivamente per “permissione divina”, che le anime dei trapassati possano manifestarsi per impetrare preghiere di suffragio. Invece, nella stragrande maggioranza delle “apparizioni”, si tratta di entità maligne travestite da anime di famigliari. Purtroppo gli equivoci sugli angeli non si esauriscono qui. In tempi recenti vanno di “moda” gli Angeli in chiave New Age. Il più gettonato sui social è il Comandante della Flotta Intergalattica Asthar Sheran. Un Angelo astronauta guerriero, mandato sulla Terra per disinnescare eventuali ordigni atomici che gli umani ambiscono ad omaggiarsi reciprocamente. L’aspetto buffo, è che mentre gli Angeli della teologia cattolica sono poco creduti, gli Angeli della Nuova Era sono gettonatissimi e nessuno dubita della loro presenza. Paradossalmente a credere agli Angeli intergalattici, non sono i credenti tradizionalmente intesi, ma i medesimi che credono all’obiettività della Scienza, alla filantropia delle Big Pharma, ai maghi, agli Ufo, agli alieni, ai folletti, agli elfi, alle fate, alla divina Greta Thumberg, ai pannelli solari, all’auto elettica, allo spirito di Gaia e all’America esportatrice di democrazia.

Gianni Toffali