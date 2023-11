(ANTEPRIMA) San Marino. Loredana Mazza per conto del G.C.Gualdicciolo contesta l’articolo di Enrico Lazzari, che risponde.

(ANTEPRIMA)

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE QUANTO CI E’ PERVENUTO DA ENTRAMBI

Gentile Direttore,

come Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa dell’ambiente e della salute, che lei già conosce, non abbiamo condiviso l’esenzione dall’imposta monofase per il gas usato per la cogenerazione industriale, prevista dal relativo Decreto.

Ora abbiamo letto l’articolo di Enrico Lazzari pubblicato il 3 novembre e riproposto il 6, nel quale il giornalista richiama l’art. 2 del DL 124/2011, che recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2012 l’importazione di gas naturale (metano), energia elettrica ed acqua potabile, distribuiti a mezzo rete pubblica, è esente ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni”, deducendo, quindi, che anche il gas importato per la cogenerazione industriale sia esentasse.

