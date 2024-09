Anziana trovata in casa senza vita con il suo gatto ad Arezzo; la figlia sospettata localizzata in un hotel nel Riminese

Arezzo – Sabato 31 agosto 2024, la polizia ha effettuato una drammatica scoperta all’interno di un’abitazione della città, dove una donna di 92 anni è stata rinvenuta senza vita. Al momento del ritrovamento, la pensionata era in compagnia del suo gatto. I primi accertamenti indicano che il decesso potrebbe risalire a diverso tempo fa.

Le indagini si sono concentrate sulla figlia 60enne della defunta, che conviveva con lei. La donna era risultata irreperibile e con il telefono spento, fino a quando non è stata localizzata in un hotel nel Riminese, dove soggiornava dall’inizio di agosto. Successivamente, è stata portata in Questura per essere interrogata come persona informata sui fatti. Nonostante ciò, non è stata in grado di fornire informazioni utili per chiarire la situazione.

In attesa di ulteriori accertamenti, è stato aperto un procedimento penale per abbandono di incapace. Le autorità stanno continuando le indagini per comprendere a fondo le circostanze intorno a questa triste vicenda.