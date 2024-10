Anziano fungaiolo soccorso da un carabiniere libero dal servizio

Camugnano (BO): Un Carabiniere libero dal servizio ha soccorso un anziano fungaiolo che si era ferito durante una caduta. È successo in un bosco a Farnè, nel Comune di Camugnano, quando il militare, effettivo alla Compagnia Carabinieri di Vergato (BO), ha udito una richiesta di aiuto mentre stava passeggiando nel bosco. Il Carabiniere ha cercato di localizzare la voce che aveva sentito e poco dopo si è accorto di due persone in fondo a un dirupo, di cui una ferita e sdraiata a terra. Avvicinandosi ai due, il militare ha scoperto che la richiesta di aiuto era stata fatta da un uomo, preoccupato per il padre anziano, 79enne di Marzabotto (BO) che si era fratturato un arto superiore durante una caduta, provocata da un vecchio tronco che giaceva a terra. Il figlio riferiva al Carabiniere di aver telefonato al 118, ma di avere difficoltà a farsi localizzare, poiché residenti altrove e poco pratici della zona. A quel punto, il Carabiniere, dopo aver assistito l’anziano, idratandolo con acqua e riscaldandolo con una giacca, ha allertato nuovamente i soccorsi, segnalando la posizione esatta. Raggiunto poco dopo dai sanitari del 118, il 79enne è stato trasportato in elicottero al Pronto Soccorso di Bologna, ma prima del decollo, ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la vicinanza e la presenza sul territorio.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna