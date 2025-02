APAS San Marino. Un cuore disposto a condividere con lui la sua vita

Il 18 marzo Prince compirà 5 anni. Una compleanno che, in un mondo ideale, sarebbe celebrato con affetto e allegria, ma che invece segna un altro anno di solitudine e di fragilità. Il suo ingresso al Rifugio non ha fatto che accentuare la sua sofferenza, rendendolo più vulnerabile. Il suo sguardo, profondo e intenso, racconta storie di speranza e di sogni ancora da realizzare.

Un cane dall’animo principesco, ma che ha conosciuto troppo presto l’ombra della solitudine. Con gli esseri umani, Prince è un compagno affettuoso, gentile e sorprendentemente intelligente. Il guinzaglio è per lui una danza di grazia, una passeggiata alla scoperta del mondo che, se accompagnata dalla giusta compagnia, diventa un momento magico. Adora condividere momenti insieme, ma il suo cuore dopo l’abbandono, ha bisogno di qualcuno che gli insegni a fidarsi di nuovo.

Le storie come quella di Prince sono diventate troppo comuni. Il fenomeno delle rinunce è purtroppo un’ombra che si allunga ogni giorno. Prince non merita di essere dimenticato, sogna una casa dove possa scodinzolare di felicità, dove la sua bellezza principesca, con gli occhi che raccontano un’anima profonda, possa finalmente brillare. È sano, sterilizzato, affettuoso ma non ama i gatti.

Prince ha bisogno di un cuore che lo accolga, che veda oltre la sua vulnerabilità e lo ami per ciò che è, senza condizioni, senza aspettative. Un cuore disposto a condividere con lui la sua vita, per aiutarlo a superare le insicurezze e a riconquistare la serenità perduta. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13).