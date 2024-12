APAS San Marino: Vademecum per proteggere gli animali domestici dai botti

La notte di Capodanno può essere la più spaventosa dell’anno per gli animali a causa dei fuochi d’artificio e botti che la caratterizzano.

Oltre il 40% dei cani subisce gli effetti negativi di questa crudele tradizione.

Come ogni anno chiediamo, insieme a tanti cittadini, di attuare l’Istanza d’ Arengo approvata il 27 Agosto 2020 dal Consiglio Grande e Generale per vietare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri artifizi pirotecnici (fatta eccezione per le feste nazionali di commemorazione della Repubblica).

Ad oggi purtroppo del decreto attuativo nessuna traccia e, mentre in Italia vengono emanate ordinanze di divieto e si pensa ad una normativa nazionale di divieto, sul territorio sammarinese non cambia mai nulla.

Per questo cerchiamo di proteggere almeno per quanto possibile gli animali domestici, ecco di seguito una breve guida.

CONSULTA CON ANTICIPO IL TUO VETERINARIO DI FIDUCIA. I botti possono causare negli animali diversi stati d’animo: dal semplice disorientamento alla paura, al terrore o angoscia fino ai casi più gravi di disperazione. Nei casi di animali anziani, cardiopatici o particolarmente sensibili, rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia, ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee per ridurre il senso di paura o di panico dell’animale.

DOTA IL TUO CANE O GATTO DI MICROCHIP. Collari e pettorine possono allentarsi o usurarsi con l’uso quotidiano, verifica bene la loro integrità. Se il tuo cane è particolarmente timoroso, usa una pettorina antifuga, si rivelerà preziosa in caso di rumori improvvisi. Il microchip è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per riportare il nostro amico a casa! Assicurati che sia leggibile e le informazioni aggiornate.

PROGRAMMA UNA LUNGA PASSEGGIATA DIURNA e un’uscita veloce all’imbrunire il 31 dicembre, prima che inizino i festeggiamenti. Tieni sempre il cane a guinzaglio, evita le zone potenzialmente a rischio.

NON LASCIARE PER ALCUN MOTIVO GLI ANIMALI INCUSTODITI ALL’ESTERNO, nemmeno se sono in gabbia, nemmeno su terrazzi e balconi o nel giardino recintato. I botti possono avere un effetto devastante e portare l’animale a fuggire o a farsi del male nel tentativo di farlo. Non tenere cani legati a catena, potrebbero strangolarsi.

CREA UNA ZONA TRANQUILLA E SICURA per il tuo amico a 4 zampe, accendi un po’ di musica rilassante, chiudi bene le finestre e le imposte, anche i bagliori improvvisi possono spaventare gli animali. Lascia che sia libero di muoversi e di venirti vicino se e quando lo desidera.

