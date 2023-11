Apre “Convita” a Rimini per gli amanti di biologico, cultura, conoscenza e non solo

Da giovedì 23 novembre la città di Rimini potrà finalmente accogliere e riabbracciare un importante simbolo della ristorazione locale che riapre con una veste e un modello rinnovati.

In via della Fiera 66 – dove un tempo c’erano la Casa Colonica prima e il Bio’s poi – aprirà il ristorante “Convita”, che punterà a conquistare il palato della comunità riminese e dei tanti visitatori che transitano in Romagna.

A dare forma a “Convita” sono tre grandi protagonisti del mondo culinario romagnolo e non solo: Andrea Tani, che vanta importanti esperienze al Quartopiano Suite Restaurant e al chiringuito L’Atollo, Marco Tosi, il primo a ricevere la Stella Michelin a Rimini con l’Acero Rosso nonchè uno dei fondatori del Bio’s insieme, fra gli altri, a quell’Andrea Agostini, che fa anche parte della famiglia del Terra e Sole ed è nuovamente al suo fianco.

Tani, Tosi e Agostini svelano tutti i retroscena della scelta di “Convita” come nome della loro nuova attività: “Abbiamo scelto il nome ‘Convita’ perché abbiamo apprezzato sin da subito il gioco di parole ’con vita’. Inoltre abbiamo scoperto che ‘convitare’ è anche un verbo, il cui significato è ‘invitare al banchetto’: un particolare che ci è piaciuto fin da subito. Nell’insegna abbiamo anche voluto riportare il pittogramma di Terra e Sole per sottolineare il legame con la filosofia del benessere, del cibo biologico e del mangiare sano che dura da più di 30 anni”.

Non saranno da soli a conquistare il gusto dei clienti: “Lavoreremo con una quindicina di collaboratori, tutti under 40, ma dalla grande esperienza in sala e cucina nonché nel biologico – garantiscono i titolari del ‘Convita’ -. Per esempio, il nostro resident chef sarà Ronny Gattei, romagnolo doc già al Joia di Milano di Pietro Leemann, il primo ristorante vegetariano in Europa ad aver conquistato la Stella Michelin, e secondo di Silver Succi al Quartopiano Suite Restaurant per ben otto anni”.

Chiunque, dal prossimo 23 novembre, potrà fermarsi al “Convita” per un pranzo biologico ricco di oltre 40 piatti che cambiano giornalmente tra legumi, cereali, ortaggi e verdure di stagione serviti a buffet, mentre per cena un menù alla carta contenente 3 sentieri di degustazione che si amplia con la pizzeria; il tutto, ovviamente, sempre all’insegna del benessere e del mangiare sano: “Siamo pronti ad accogliere nel nostro ristorante i vegani e i ‘carnivori’, nessuno escluso. Soddisferemo anche gli amanti della pizza con le nostre pizze ricercate e uniche – affermano Tani, Tosi e Agostini -. La carne e le materie prime presenti al ‘Convita’ saranno di provenienza certificata non solo biologica ma anche etica. Ogni nostro piatto vuole essere il giusto omaggio alla biodiversità, alla sostenibilità e al benessere della persona. Apprezziamo molto l’idea di poter essere al servizio dei nostri ospiti per far sì che loro possano mangiare sano e con gusto”.

“Convita” non sarà solo ristorante, perché tra i progetti di Andrea Tani, Marco Tosi e Andrea Agostini, che stanno mettendo in piedi “nell’ambiente” che sarà aperto alla popolazione riminese, ci sono diverse forme: “Al primo piano della struttura una scuola di formazione per le competenze utili alla ristorazione e al mondo alberghiero, l’interrato, invece, diventerà uno spazio culturale, capace di ospitare convegni, presentazioni, degustazioni e altri eventi in linea con il mondo biologico e la nostra filosofia. Cercheremo di creare community tra tutte le persone attente allo stile di vita sano e curiose di cultura e di conoscenza”.

