Aquabike San Marino: Dal Monte Titano a Torre Pedrera la strada è breve.. o meglio l’acqua è poca. La Befana Vien Dal Mare: lunedì 6 Gennaio dalle ore 14.45, Bagno Carlino 65

Anche in questa edizione l’associazione sportiva Aquabike San Marino partecipa attivamente alla Befana Vien Dal Mare. L’evento organizzato dal Comitato Turistico Torre Pedrera in collaborazione con Aquabike vede impegnate oltre quattro moto d’acqua e due tavole volanti. ” Ogni anno ampliamo lo spettacolo” afferma il Presidente Nanni Walter ” oltre all’arrivo sempre suggestivo da mare della Befana con regali e dolciumi quest’anno con il coinvolgimento di Ferdinando e Gianmaria del Team E-SURF, si vedranno volare “gli aiutanti della Befana” su delle tavole a propulsione elettrica silenti sull’acqua ad una altezza media di 1 metro. Cerchiamo sempre di rendere magico ogni momento quando ci avviciniamo a bambini e adulti. Quindi vi aspettiamo a Torre Pedrera al Bagno Carlino 65 lunedì 6 Gennaio dalle ore 14.45 in avanti per poi terminare con il Tombolone”.

