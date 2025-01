Aquabike San Marino in collaborazione con Italian Exhibition Group ente fiera Rimini. Domenica 26 Gennaio 1° trofeo Repubblica di San Marino ”Pescare Show”

Domenica 26 Gennaio nelle acque antistanti il Lido San Giuliano a Rimini si daranno battaglia in una competizione di moto d’acqua cronometrata oltre trenta atleti in tre differenti categorie. L’evento organizzato da Aquabike San Marino in collaborazione con Italian Exhibition Group ente fiera Rimini. Un fuori salone di “Pescare Show” fiera della Nautica dove il club Sammarinese esporrà con uno stand dal 7 al 9 Febbraio. ” Ci siamo riusciti ” afferma il Presidente Nanni Walter ” ad organizzare un Trofeo tutto sammarinese, ad attirare piloti professionisti da diverse parti d’Italia, giovani in una categoria a loro dedicata e tanti amatoriali fra cui tanti Sammarinesi. I vincitori verranno premiati nel Ns stand in fiera domenica 9 Febbraio. La partecipazione di Aquabike San Marino in fiera vuole testimoniare che stiamo crescendo, non solo, nell’evento saranno protagonisti ragazzi disabili dove racconteranno le loro esperienze fatte in moto nelle giornate estive trascorse con noi. Divulgheremo filmati, foto insomma cercheremo di trasmettere la Ns passione per il mare vissuta da un’altra prospettiva”.

Uff. Stampa Aquabike San Marino