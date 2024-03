Aquabike San Marino pronto per la stagione agonistica.

Proseguono gli allenamenti serrati per tutto il Team Aquabike San Marino. “Ci stiamo allenando per l’imminente inizio del Campionato Italiano” afferma il Presidente Nanni, Walter. “Quest’anno abbiamo delle bellissime quote rosa, Sofia e Martina che correranno nella Giovanile 15-18, Alberto Fochesato new entry nella Spark F4 Novice infine il Ns. Pilota di punta Nicola De Giorgi gareggiera’ nella F2 Runabout e nell’Endurance categorie molto impegnative con piloti forti” Potenzieremo per questa estate le giornate di Mototerapia con i ragazzi disabili mediante le associazioni Sammarinesi e non solo, organizzeremo giornate dedicate alla Motonautica al Mare alla cultura Marineresca sempre presso la Ns base al Marina di Rimini. Primo Test saremo a Rodi Garganico il 6-7 aprile ad una gara Regionale organizzata da Hardware ASD Sig. Beppe Risolo che ringraziamo per disponibilità e premura che rivolge sempre al nostro club Sammarinese.

Uff. Stampa Aquabike San Marino