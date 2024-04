“Grande l’interessamento verso la Motonautica Sammarinese” Afferma il vicepresidente Ivan Forcellini”. E’ stato un fine settimana pieno di contatti e molti giovani si sono avvicinati chiedendo informazioni nel Ns Paddock per come avvicinarsi al mondo delle Moto d’Acqua. Siamo l’unico club attivo ogni fine settimana proponendo uscite, momenti didattici e allenamenti in aree di mare a noi concessi. A tal proposito ringraziamo il Comune di Rimini e la Capitaneria di Porto Rimini sempre attenti alle Ns richieste. Siglando un accordo con il Club Nautico di Rimini abbiamo potenziato gli istruttori Federali FIM ( Federazione Italiana Motonautica ) in sinergia creiamo circuiti per principianti e professionisti. Nel pieno rispetto delle regole anche in questo fine settimana eravamo più di 8 moto con 2 gommoni di assistenza. Siamo molto contenti ” prosegue Forcellini ” stiamo crescendo e ci prepariamo per il grande debutto al Campionato Italiano 2024 con la prima gara che si svolgerà a Napoli dal 3 al 5 Maggio. Invitiamo i tanti giovani Sammarinesi e non a contattarci per provare la vera adrenalina naturale, con grande sorpresa le quote Rosa stanno crescendo e questo è un segnale positivo”.

Uff. Stampa Aquabike San Marino

Si è appena concluso un weekend di sole e nel Lido San Giuliano Aquabike San Marino registra il pieno.