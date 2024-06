Aquabike San Marino vince la Tappa di Ancona con il pilota De Giorgi Nicola

Si è appena conclusa ad Ancona la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’acqua dove il Team Aquabike San Marino vince nella prestigiosa categoria Runabout F2 ( moto guidate da seduto ) con il suo pilota di punta De Giorgi Nicola. Non solo Nicola conquista anche un meritato terzo posto nella categoria Endurance ( gara di resistenza 30 minuti ). ” “Una vittoria importante per la Motonautica Sammarinese “afferma il Presidente Nanni Walter. ” Siamo estremamente soddisfatti, il Team è unito e compatto, le dinamiche sono giuste. Anche nella categoria Spark F4 Novice il Ns pilota Fochesato Alberto si è distinto in una splendida gara, poi all’ultimo giro ha perso la terza posizione cedendola al Riminese Urbinati Alessandro ( Team Club Nautico Rimini con cui collaboriamo ) insomma c’è spazio di miglioramento. Ora vi è un periodo di fermo la prossima gara la faremo a Torre Vado Lecce dal 6-9 Settembre. Nel frattempo saremo impegnati nel sociale mediante “Pomeriggi da Ricordare “, giornate di Mototerapia sempre al Lido San Giuliano.

Aquabike San Marino