AQUAFAN A SANREMO CON WEBBOH

Il parco acquatico di Riccione consolida anche quest’anno la collaborazione con il giornale web della Gen Z e Alpha, e annuncia dal palco di Villa Ormond gli eventi 2024 alla Walky Cup



Da Riccione a Sanremo… per portare un po’ d’estate. Aquafan è arrivato oggi fin sul palco di Webboh nel parco di Villa Ormond, per annunciare cosa succederà nella nuova stagione 2024 nella storica Walky Cup del parco acquatico. Anche per quest’anno è stata infatti consolidata la partnership con la testata web più famosa tra i giovanissimi.

Proprio sul palcoscenico di Webboh, dove per tutta la durata del Festival di Sanremo il pubblico sarà coinvolto ogni pomeriggio con eventi, concerti e animazione, il produttore e presentatore Andrea Prada, insieme a Giulio Pasqui, Ceo & chief content officer di Webboh.it, ha annunciato una bella novità dell’estate 2024 in Aquafan a Riccione: gli appuntamenti ‘no stop’ alla Walky Cup raddoppieranno.

“Dopo il successo dello scorso anno, torniamo più carichi che mai a Riccione. Saranno quattro gli eventi da non perdere, in uno dei luoghi più prestigiosi dell’estate italiana, tra luglio e agosto _ annunciano Prada e Pasqui _ In collaborazione con la direzione del parco acquatico, confermiamo il ritorno alla Walky Cup del format ‘Webboh Fan… all’Aquafan’ con quattro tappe. Coinvolgeremo svariati ospiti tra tik toker, youtuber, creator, cantanti, influencer, che saranno i protagonisti di quattro show pieni di sorprese per far divertire il pubblico Gen Z e Alpha”.

Nella foto: Andrea Prada e Giulio Pasqui sul palco Webboh a Sanremo con Aquafan