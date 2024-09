Arbitri, Beach soccer: Delvecchio designato per il Mondiale per club di Alghero

Raffaele Delvecchio è stato designato in qualità di Arbitro FIFA di beach soccer al World Winners Cup, ospitato ad Alghero. Di fatto il mondiale per club del calcio sulla sabbia, cui hanno preso parte squadre maschili e femminili da tutto il mondo. Requisito per partecipare è quello di aver vinto i rispettivi campionati o coppe nazionali. Un totale di trentadue squadre, otto delle quali femminili ed il triplo maschili, si sono sfidate sulla sabbia della Sardegna. Nel team di diciotto arbitri designati – come detto – anche l’internazionale di San Marino Raffaele Delvecchio, impegnato otto volte sul campo in qualità di primo o secondo arbitro ed altre nove volte nel ruolo di terzo arbitro o cronometrista.

Tra le tante partite per le quali è stato designato, Delvecchio ha arbitrato la semifinale femminile tra le spagnole dell’Higicontrol – che può fare affidamento su tante nazionali iberiche – e le polacche del Red Devils Ladies, al pari farcito di giocatrici di riferimento anche per la selezione nazionale polacca. Oggi è prevista la finale femminile con il derby israeliano tra Rosh Haayin e Falfala, per la quale Delvecchio è stato designato al crono.

FSGC | Ufficio Stampa