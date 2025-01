Arbitri: i sette internazionali di San Marino confermati anche per il 2025

Hanno conservato la qualifica di arbitri e assistenti FIFA i sette ufficiali di gara in seno all’Associazione Sammarinese Arbitri. Per quanto riguarda l’attività calcistica, Michele Beltrano sarà l’arbitro internazionale di San Marino anche per l’attività di club e Nazionali per il 2025. Come lui – ma con i galloni di assistente FIFA – Gianmarco Ercolani, Ernesto Cristiano e Laura Cordani.

In tema di futsal, per il secondo anno consecutivo saranno due gli ufficiali di gara di San Marino inseriti nel novero degli arbitri internazioli: si tratta ancora di Daniele D’Adamo e Laurentiu Ilie. Ultimo ma non ultimo, Raffaele Delvecchio: il primo FIFA Beach Soccer Referee di San Marino ha incassato la conferma di grado anche per l’anno solare da poco iniziato.

FSGC | Ufficio Stampa