ARMATO DI COLTELLINO TENTA LA RAPINA ALL’INTERNO DI UN NEGOZIO DI ALIMENTARI NEL QUARTIERE NAVILE: 42ENNE ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI BOLOGNA

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 42enne italiano, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di tentata rapina aggravata commessa con armi. È successo verso le 20:30 quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale CC di Bologna ha ricevuto una segnalazione relativa ad una persona ferita ad una mano da un’arma bianca, a seguito di una rapina avvenuta all’interno di un negozio di alimentari in via Matteotti, quartiere Navile. Appesa la notizia, due pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno immediatamente raggiunto il negozio segnalato ed individuato al suo interno l’autore della rapina prima che si allontanasse dal negozio. Perquisito, il 42enne è stato trovato in possesso di un coltellino a serramanico di piccole dimensioni ancora sporco di sangue sulla lama lunga 6 cm, occultato all’interno di una tasca del suo giubbino. Poco dopo la vittima, nonché titolare del negozio, durante le fasi della rapina, rimasta ferita ad una mano nel tentativo di difendersi dall’uomo, è stata medicata e trasportata al pronto soccorso dal personale medico del 118 e dimessa con una prognosi di 4 giorni. La donna ha riferito ai militari che l’uomo, approfittandosi che era rimasta da sola in negozio, è entrato e, avvicinandosi, le ha chiesto con insistenza di consegnargli 40euro sotto la minaccia dell’arma bianca. Durante quei momenti, l’uomo, vistosi negare successivamente la consegna del fondo cassa, ha tentato di colpire con il coltellino la donna, la quale, per difendersi, è rimasta ferita alla mano destra. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, mentre il coltello è stato sequestrato. L’uomo, invece, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

