ARMI, DROGA, CRIMINALITÀ E DEGRADO IN PIAZZA XX SETTEMBRE. ALTRE DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI

Bologna: Altre due persone denunciate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna durante i servizi finalizzati alla prevenzione della criminalità e del degrado urbano in piazza XX Settembre, anche in orario notturno. I controlli nella zona, ritenuta molto sensibile, sono stati ulteriormente incrementati a seguito dei recenti fatti di cronaca, anche oggetto di comitati provinciali specifici. Nell’ambito dei servizi di iniziativa operati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile nella piazza e nelle vie limitrofe, diverse persone sono state identificate per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini, stremati dai recenti episodi criminali che hanno interessato l’area. Nella tarda serata di ieri, alla vista dei Carabinieri che volevano procedere al loro controllo, due stranieri che sostavano in piazza con atteggiamento sospetto hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti, identificati e trovati in possesso di un coltello a serramanico della grandezza di venti centimetri circa e alcuni grammi di marijuana. Nella circostanza uno dei due ha anche opposto resistenza per guadagnarsi la fuga. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna proseguiranno a tutela dei residenti, specialmente nelle fasce serali notturne.