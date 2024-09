Arrestati due ragazzi per spaccio di stupefacenti a Cesena

Nella serata di lunedì 23 settembre, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesena, in collaborazione con i militari della stazione di San Carlo, hanno arrestato due giovani accusati di spaccio di stupefacenti. L’operazione è scaturita da segnalazioni di residenti riguardo a una frequente e sospetta affluenza di giovani presso un garage condominiale nell’area Oltre Savio.

Dopo un’attenta osservazione, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nel garage, trovando otto ragazzi intenti a consumare droga appena acquistata dal proprietario. Quattro di loro sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì per violazioni amministrative.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 1.775 euro in contante nascosti in un divano, di cui i presenti hanno negato la proprietà. L’attività investigativa ha portato anche all’estensione della perquisizione al domicilio del principale sospettato, il quale ha cercato di ostacolare l’intervento per oltre 40 minuti, causando lievi ferite a due militari.

Nell’abitazione del giovane, gli agenti hanno scoperto oltre 5,3 chilogrammi di hashish, quasi 200 grammi di marijuana, oltre 161.000 euro in contante e attrezzature per il confezionamento della droga. Il sequestrato include anche due orologi Rolex.

Il 26 settembre, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, applicando per uno dei ragazzi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per l’altro la misura degli arresti domiciliari. La somma di denaro e gli orologi Rolex sono stati sottoposti a sequestro preventivo, in attesa dell’esito del procedimento legale.