Arrestato 35enne a Savignano sul Rubicone per resistenza ai carabinieri

Nella notte di domenica, i carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno arrestato un uomo di 35 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito dalla segnalazione di alcuni cittadini preoccupati per una donna, apparente ubriaca, che si aggirava in modo pericoloso per le vie del centro.

Durante le operazioni di identificazione della donna, il suo fidanzato, anch’egli di 35 anni e in evidente stato di alterazione, ha interrotto il lavoro dei militari, aggredendoli verbalmente e tentando di colpirli fisicamente con calci e pugni. Nonostante la resistenza e la corporatura robusta dell’aggressore, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo.

Successivamente, dopo le procedure di rito, l’uomo è stato arrestato. Il giorno seguente, in sede di convalida dell’arresto, il giudice ha stabilito per lui l’obbligo di firma.