Arrestato 40enne albanese per spaccio di cocaina a Rimini

Un uomo di 40 anni, di nazionalità albanese, è stato nuovamente arrestato a Rimini dopo essere stato appena scarcerato con la formula della messa alla prova per lavori socialmente utili. Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con l’Antidroga della Questura, hanno colto il soggetto mentre si aggirava in modo sospetto in via Settembrini, non lontano dall’ospedale.

Il controllo operato dai poliziotti ha portato al rinvenimento di diverse dosi di cocaina, nascoste nella tasca dei pantaloni, e una somma di 640 euro in contante. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che l’individuo era senza fissa dimora e risiedeva in un albergo nelle vicinanze.

Nella sua stanza sono stati rinvenuti oltre 110 grammi di cocaina suddivisi in diversi involucri, un bilancino di precisione e ulteriore denaro contante. Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva recentemente cambiato nome in Albania e possedeva precedenti penali sotto la sua vecchia identità.

Attualmente, il 40enne è stato posto in custodia cautelare in carcere, assistito dall’avvocato Piero Venturi.