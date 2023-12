Arrestato 45enne italiano per violazione di provvedimenti giudiziari a San Giorgio di Piano

Un italiano di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano per violazione dei provvedimenti del giudice, specificatamente l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Tutto si è verificato la mattina del 13 dicembre 2023, quando un anziano ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri segnalando problemi con il figlio.

All’arrivo dei Carabinieri presso l’abitazione del richiedente, è emerso che il 45enne aveva violato una misura cautelare imposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna in ottobre, in seguito a un’indagine per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

A seguito delle verifiche e delle procedure legali, il 45enne è stato trattenuto in camera di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna. Durante il Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato successivamente trasferito in carcere.