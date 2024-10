Arrestato a Cervia un uomo ricercato per reati di frode e danneggiamento

CERVIA. Nella mattinata di oggi, agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo originario della Campania, classe 1978, in un edificio abbandonato di Milano Marittima. L’individuo era ricercato a seguito di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, con un totale di pena di un anno e sei mesi di reclusione, unitamente a una multa di 300 euro, per vari reati tra cui ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito.

L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Questura di Ravenna, ha avuto origine da indagini avviate dopo le dichiarazioni di una donna che si era presentata in pronto soccorso con segni di aggressione da parte del compagno. Le informazioni raccolte hanno portato gli agenti a individuare il ricercato, privo di una residenza fissa in zona, in una struttura dismessa. Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.