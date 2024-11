Arrestato a Manchester un latitante residente a Lido Adriano condannato per traffico di droga a Ravenna

Un uomo di 45 anni, cittadino italiano, è stato arrestato il 29 ottobre a Manchester dopo un lungo periodo di evasione dalla giustizia. Ricercato dal settembre 2022, il soggetto era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna e confermato dalla Corte d’Appello di Bologna. È condannato a scontare sei anni e otto mesi di reclusione per reati legati alle sostanze stupefacenti, commessi a Ravenna nel 2012.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Ravenna, hanno portato a scoprire la sua presenza in Irlanda del nord all’inizio dell’estate. Grazie alla cooperazione internazionale tra i corpi di polizia, è stato possibile attivare ricerche a livello europeo. A seguito della conferma della sua presenza nel territorio nordirlandese, la Procura della Repubblica di Ravenna ha emesso un nuovo mandato di arresto internazionale, che ha facilitato la sua localizzazione e cattura. Attualmente, l’uomo si trova in attesa di estradizione in Italia.