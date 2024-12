Arrestato a Ravenna un cittadino straniero ricercato in Europa per violenza sessuale

La Polizia di Ravenna ha arrestato un cittadino straniero ricercato a livello europeo. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di qualche giorno fa in via Dismano, dove una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha fermato un’automobile in transito per un controllo di routine.

Durante le verifiche attraverso il sistema Banca Dati Interforze e Schengen, il conducente è risultato in regola con le normative sul soggiorno, ma è emerso che era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche il 25 novembre scorso per un reato di violenza sessuale.

L’uomo è stato quindi identificato in modo definitivo presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Ravenna, grazie alla comparazione delle impronte digitali. Dopo le procedure di rito, è stato arrestato e portato in carcere, dove attenderà l’avvio della procedura di estradizione verso la Germania.