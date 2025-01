Arrestato infermiere per violenza su paziente in struttura protetta nel Ravennate

Un infermiere di 36 anni, originario del Mezzogiorno e privo di precedenti penali, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Riolo Terme e del nucleo operativo della Compagnia di Faenza. L’operazione è avvenuta in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti del Tribunale di Ravenna. L’infermiere è accusato di aver commesso atti di violenza sessuale nel 2024 nei confronti di una paziente ventenne, originaria del Milanese, all’interno di una struttura protetta di Riolo Terme.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, coordinate dal pubblico ministero Stefano Stargiotti, l’infermiere avrebbe abusato della giovane approfittando della sua posizione e della vulnerabilità della paziente. Attualmente, il 36enne si trova nel carcere di Ravenna in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Le autorità stanno conducendo ulteriori accertamenti per verificare se possano emergere altri casi di abusi legati a questa struttura. Recentemente, infatti, un’altra indagine ha portato alla luce un caso simile, in cui un altro infermiere è stato accusato di aver abusato di quattro giovani pazienti durante i turni di notte tra il 2023 e il 2024; questo caso è attualmente in fase di processo con rito abbreviato.