Arrestato un 32enne di San Marino per stalking a Rimini: la vittima chiama aiuto mentre l’ex compagno la minaccia

Un giovane di 32 anni, originario di San Marino, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Rimini con l’accusa di stalking e porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto domenica sera, quando il sammarinese ha seguito la sua ex compagna fino a un locale dove la ragazza stava trascorrendo la serata con amici.

Secondo le testimonianze, l’uomo è apparso all’improvviso, avvicinandosi alla giovane e tentando di fermarla con una mano sulla spalla, mentre le diceva: “Eccoti finalmente ti ho trovata”. La situazione ha generato panico nella vittima, che, visibilmente spaventata, ha contattato il numero d’emergenza 112. In lacrime, ha chiesto aiuto, ma ha poi interrotto la chiamata. Gli operatori di polizia, preoccupati per la situazione, hanno richiamato la ragazza per avere ulteriori dettagli.

Sul posto sono intervenute due volanti, che hanno ascoltato la giovane e gli amici presenti. I testimoni hanno riferito che il 32enne, già destinatario di un divieto di avvicinamento emesso dai tribunali di Rimini e San Marino, ha reagito in modo aggressivo quando gli è stato chiesto di allontanarsi. Alcuni ragazzi hanno cercato di proteggere la ragazza, mentre il giovane, con le mani in tasca, ha lasciato intendere di essere armato.

Dopo l’accaduto, gli agenti hanno rintracciato il sammarinese mentre tentava di tornare a San Marino, e, sottoposto a controlli, ha tentato di giustificarsi con frasi confuse. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a molla con una lama di 9 centimetri. Il 32enne, già denunciato nel 2020 per stalking e condannato nel 2024 per lo stesso reato, è attualmente in carcere a Rimini e sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari, Raffaele Deflorio, con la presenza dell’avvocata difensore Leanne Arceci.