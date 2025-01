Arrestato un uomo per la rapina in un parcheggio di Bellaria Igea Marina

Nella mattinata di oggi, 31 gennaio, un 41enne, già conosciuto dalle autorità, è stato arrestato dai Carabinieri in relazione a una rapina avvenuta il 30 ottobre scorso nel parcheggio di un centro commerciale a Bellaria Igea Marina. L’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Secondo le indagini, la vittima, un uomo di Rimini, era stato adescato tramite una chat di incontri e aveva accettato un incontro con un sconosciuto. Al rendez-vous, il 41enne si sarebbe presentato e, una volta entrato in auto, avrebbe tentato di rapinarlo. In quell’istante, un complice non ancora identificato si sarebbe unito all’azione.

La vittima è stata aggredita, subendo strattonamenti e colpi alla testa con un ombrello. Dopo l’aggressione, i due malviventi sono fuggiti con la chiave dell’auto della vittima. Le indagini hanno potuto avvalersi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e della denuncia presentata dalla vittima, che hanno consentito di risalire all’identità del 41enne arrestato. Gli inquirenti hanno inoltre appurato che lo stesso gruppo aveva tentato un’altra rapina simile poche ore prima, ma in quel caso la vittima era riuscita a scappare.