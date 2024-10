Arrestato un uomo ricercato dalla Polizia di Stato di Ravenna

RAVENNA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha condotto operazioni di verifica nei pressi di alcuni edifici abbandonati nella zona della darsena. Durante queste attività, è stato fermato un uomo di origini straniere, il quale risultava ricercato dagli investigatori della Questura. L’individuo, 36enne, era oggetto di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna il 27 settembre scorso.

Non avendo con sé documenti identificativi, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. Le verifiche hanno confermato la sua identità e rivelato che l’arrestato ha a suo carico due sentenze definitive relative a reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Complessivamente, per lui si era accumulata una pena detentiva di cinque anni, tre mesi e dieci giorni. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Ravenna.