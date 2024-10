Arresto al parco Miralfiore di Pesaro: ferito un agente

La squadra mobile di Pesaro, nella giornata di ieri, ha arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino di origine nigeriana, al parco Miralfiore, avvenuto durante l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti svolta dagli agenti.

Un poliziotto è rimasto ferito durante l’intervento.

L’operazione, che inizialmente ha visto il controllo di un giovane italiano, trovato con tre dosi di eroina per uso personale, è proseguita con l’individuazione del ragazzo straniero intento a fuggire all’arrivo della polizia. Per evitare d’essere preso ha afferrato da terra una bottiglia di vetro brandendola contro i poliziotti per poi riprendere la fuga all’interno del boschetto del parco.

L’uomo è stato successivamente individuato in via Solferino, tratto di strada vicino al parco, dove un agente ha cercato di bloccarlo da dietro ma il ragazzo, nel divincolarsi, lo ha colpito con una testata sulla fronte causando all’agente una lesione con fuoriuscita di sangue. Gli altri agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti bloccando l’uomo e arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo aveva già un foglio di via dal comune di Pesaro risalente al 20 novembre 2023, quindi è stato denunciato anche per l’inottemperanza di quest’ultimo, oltre che per cessione di sostanze stupefacenti. La convalida dell’arresto è avvenuta questa mattina.

Ansa